«Это все плановая история»: депутат Ананских опроверг слухи о дефиците бензина АИ-95

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по энергетике Игорь Ананских заявил, что дефицита бензина марки АИ-95 в России нет, сообщило интернет-издание «Абзац».

Как заверил парламентарий, обстановка в отечественной нефтепереработке и сбыте топлива не вызывает тревоги — она характеризуется устойчивостью. Все временные колебания в объемах отгрузок, уточнил Ананских, вызваны лишь одним обстоятельством: на профильных предприятиях (нефтеперерабатывающих заводах) идут планово-предупредительные ремонты.

По данным издания, в ряде СМИ ранее появилась информация, согласно которой на российском топливном рынке якобы зафиксирован дефицит предложения бензина АИ-95, а также отмечен рост оптовых цен на эту марку топлива. В публикациях назывались и предполагаемые причины — внеплановые ремонты НПЗ, снижение объемов первичной переработки нефти и традиционный сезонный рост потребления.

Комментарий Ананских, по информации издания, опровергает эти сообщения.

«Во-первых, плановые ремонты всегда происходят в весенне-летние периоды. Снижается потребность как раз и после посевной, и до новой посевной и так далее. Поэтому это все плановая история», — отметил депутат.

Парламентарий также подчеркнул, что государственные органы держат ситуацию на постоянном контроле. Это делается, по его словам, для того чтобы не допустить ни необоснованного поднятия цен, ни исчезновения топлива с заправок в отдельных субъектах федерации. Если подобные факты все же будут выявлены, депутат призвал проводить совместные проверки с целью оперативного устранения проблем.

«Поэтому здесь ничего необычного в планах ремонта нет, но каких-то дефицитов на рынке тоже не замечаю. Если вы видите, что происходит резкий рост или дефицит, то давайте разбираться вместе, потому что этого не должно быть», — резюмировал Ананских.

