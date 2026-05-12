Партия «Единая Россия» и «Молодая Гвардия» проведут в Подмосковье квесты в формате городского ралли «Город пЕРемен». В их рамках участники ознакомятся с результатами выполнения Народной программы.

Мероприятия проведут в Видном, Балашихе и Королеве 23 мая, 30 мая и 6 июня соответственно. По легенде, каждый город превращается в большое игровое поле. Участникам нужно будет в интерактивном формате, решая головоломки, найти преобразившиеся в рамках Народной программы объекты.

«Мы хотим показать, что народная программа партии — это не сухой список строек или каких-то объектов благоустройства, а реальные изменения в наших городах, которые можно увидеть своими глазами, посетить и оценить. Формат городского ралли с интерактивными заданиями выбран не случайно: он включает командный дух, добавляет азарта и оставляет яркие впечатления», — отметила руководитель МГЕР в Подмосковье Диана Алумянц.

Народная программа содержит более 400 положений. При ее формировании жители регионов направили более 2,5 млн предложений, в том числе 780 тысяч — из Подмосковья. Сегодня партия проводит отчет о выполнении программы за пять лет.

Для участия в квесте нужно подать заявку на сайте проекта или в официальных сообществах «Единой России» и «Молодой Гвардии» Подмосковья в социальных сетях.