Легально ли уменьшение веса продукта при неизменной упаковке

Жители Подмосковья заметили в магазинах «похудевшие» шоколадки — теперь их вес равен 73 г, а цена при этом не снижена. Шринкфляция «съела» уже более 25 г от классической 100-граммовой плитки. Законно ли это, корреспондент издания «Подмосковье сегодня» узнал у начальника отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Московской области Надежды Раевой.

По словам эксперта, уменьшение веса продукта само по себе в России не является нарушением, если при этом производитель корректно указывает фактический вес и объем на упаковке.

«Все зависит от того, по какому нормативному документу выпущена продукция. Если она сделана по ГОСТу, где прописана расфасовка по граммам для данного товара, то производитель должен выполнять эти требования. Если он выпускает продукцию, для которой масса одной штуки по ГОСТу не прописана, или по своему нормативному документу, он обязан просто указать четкий вес этого продукта на упаковке», — пояснила Раева.

В соответствии с современным стандартом, масса плитки шоколада должна соответствовать номинальной массе, указанной в маркировке потребительской упаковки. Получатся, что товар «худеет», цена остается, но формально это не запрещено, если все параметры указаны верно.

Однако, если новая упаковка внешне похожа на старую, но масса уменьшена, а надпись об этом плохо читаема или «закамуфлирована», это может быть квалифицировано как обман покупателя и нарушение ст. 12 ФЗ «О защите прав потребителей».

«Если правила нарушены, то следует обратиться в Роспотребнадзор», — заключила собеседница издания.

