Дожди сменятся летним зноем: когда в Москве и Подмосковье потеплеет до +27 градусов

С 13 по 17 мая в Москве и Подмосковье погода будет резко меняться — от кратковременных дождей и гроз в середине недели до по-летнему жаркой и сухой погоды к выходным. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Прогноз погоды

По словам метеоролога, в среду, 13 мая, в Москве и области ожидается переменная облачность.

«Ночью местами пройдет небольшой дождь, в отдельных районах возможен туман. Температура в Москве +11…+13 градусов, по области +8…+13. Днем — кратковременный дождь, местами гроза, в столице +21…+23, по области до +24 градусов», — сказал он.

По словам Ильина, в четверг, 14 мая, характер погоды существенно не изменится.

«Ночью будет переменная облачность, в Москве в основном без осадков, по области местами небольшой дождь. Температура +12…+14 в городе и +9…+14 по области. Днем — облачно с прояснениями, кратковременный дождь, по области местами гроза. В Москве +21…+23, местами до +24 градусов в Подмосковье», — отметил синоптик.

В пятницу, 15 мая, в регионе сохранится облачная с прояснениями погода с кратковременными дождями и отдельными грозами. Ночью +12…+14, по области +9…+14 градусов, днем в Москве +20…+22, по области до +23 градусов. К выходным в столичный регион придет по‑летнему теплая и в основном сухая погода.

«В субботу и воскресенье осадков не ожидается. Ночью температура составит +9…+14, местами до +17 градусов, днем воздух прогреется до +22…+27 градусов», — добавил метеоролог.

Атмосферное давление и геомагнитная обстановка

С 13 по 17 мая давление в столичном регионе будет преимущественно повышенным и выше климатической нормы: от 740 мм рт. ст. 13 мая до примерно 746 мм к 17 мая, что на 4–6 единиц выше средних многолетних значений.

Для метеочувствительных людей такой фон может сопровождаться головными болями, ощущением тяжести в голове, повышенной утомляемостью. Гипертоникам и пациентам с сердечно‑сосудистыми заболеваниями врачи рекомендуют избегать перегрузок и резких перепадов температуры, особенно в дневные часы.

В ближайшие дни геомагнитная обстановка будет меняться от спокойной до слабовозмущенной. С 12 по 19 мая ожидаются колебания от спокойного до возмущенного фона, с усилением активности 15–16 мая. В эти дни у чувствительных людей могут усиливаться головные боли, ухудшаться сон и концентрация, поэтому медики советуют следить за режимом отдыха и питьевой нагрузкой.

