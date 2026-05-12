Резкое ухудшение зрения и новые привычки могут указывать на деменцию

Распознать начинающуюся деменцию можно на ранней стадии, пока еще не началась забывчивость. У человека резко ухудшается зрение, снижается аппетит и появляются новые привычки. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал врач-психиатр Алексей Вилков.

По словам специалиста, помимо основных признаков деменции — резко возникающей забывчивости, путаницы в бытовых вопросах и ухудшения памяти — существуют и менее очевидные симптомы, которые могут указывать на развитие заболевания.

«Первый признак — это резкое ухудшение зрения, на фоне благополучия вдруг человек начинает жаловаться, что стал хуже видеть. Второй признак — это нарушение аппетита, то есть человек может отказываться от еды, отмечать, что ему не нравятся привычные продукты. Это тоже может указывать на нарушение в работе головного мозга. Также может насторожить резкая потеря веса», — поделился он.

Вилков подчеркнул, что особое внимание следует уделить каким-то новым, неожиданным привычкам.

«Появляются неожиданные ритуалы, навязчивые действия, что может сигнализировать о нарушении работы лобных долей головного мозга. Все эти симптомы являются поводом для того, чтобы пройти обследование», — объяснил врач.

Эксперт посоветовал при обнаружении симптомов обратиться к врачу-неврологу, который проведет анкетирование по поводу признаков когнитивных нарушений.

«Специалист может назначить МРТ, головного мозга, там уже будет четко видно, есть ли нарушение в структуре головного мозга, в извилинах, и это поможет диагностировать ранние признаки деменции и скорее перейти уже к медикаментозному лечению, чтобы затормозить процесс ухудшения когнитивных функций», — отметил он.

