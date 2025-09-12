Подозреваемый в расправе над Кирком обучался электротехнике

По сообщениям телеканала CNN, Тайлер Робинсон, являющийся главным подозреваемым в убийстве консервативного деятеля Чарли Кирка, получал образование в сфере электротехники в одном из колледжей штата Юта.

Представитель Дикси технического колледжа сообщил, что Робинсон являлся студентом третьего курса программы подготовки учеников-электриков. Этот колледж находится на расстоянии приблизительно трех с половиной часов езды от места, где было совершено нападение. Также стало известно, что в 2021 году подозреваемый в течение одного семестра был студентом Университета штата Юта.

Нападение на правого активиста Чарли Кирка произошло 10 сентября во время его выступления перед аудиторией в три тысячи человек в Университете долины Юта. Согласно информации, предоставленной полицией, выстрел был произведен с крыши здания, расположенного на территории соседнего университетского городка.

На видеозаписи с места преступления слышен звук выстрела, после чего Кирк падает, а публика в панике покидает место происшествия. Консервативный активист, доставленный в больницу в критическом состоянии, скончался от полученных ранений. Чарли Кирк был известен как сторонник Дональда Трампа и лидер организации Turning Point USA.

Ранее сообщалось, что Дуров расценил расправу над Чарли Кирком как нападение на свободу слова.