Подозреваемый в убийстве экс-командира подлодки «Краснодар» планировал скрыться в Швейцарии

Подозреваемый в убийстве бывшего капитана подлодки «Краснодар» и заместителя городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого планировал после преступление скрыться в Швейцарии, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

В понедельник, 10 июля, стало известно, что Ржицкий был убит четырьмя выстрелами на улице. Инцидент произошел утром, преступнику сначала удалось скрыться. В Краснодаре был объявлен план-перехват. 11 июля был задержан 64-летний Сергей Денисенко, который являлся ранее гражданином Украины.

«Подозреваемый в убийстве Ржицкого планировал через Турцию попасть в Швейцарию, чтобы скрыться», – рассказал собеседник агентства.

Денисенко был задержан в Туапсе на съемной квартире. У него обнаружили пистолет с глушителем, из которого, по предварительной информации, и были сделаны выстрелы. На допросе Денисенко признался в совершении преступления. Он также сообщил, что работал на Украину.

Сам Денисенко, по информации Mash, получил российское гражданство только в марте 2023 года. В Туапсе он приехал к дочери. Также, по данным СМИ, с украинской стороной он работал через приложение Signal, где получал разные задания. Одно из них заключалось в ликвидации Ржицкого.

На Украине Ржицкий внесен в список на экстремистском сайте «Миротворец» якобы за то, что принимал участие в специальной военной операции. Украинские СМИ обвиняли его в обстреле Винницы с подлодки «Краснодар».