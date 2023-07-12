Подозреваемый в убийстве Ржицкого признался, что был завербован

Подозреваемый в убийстве заместителя начальника отдела по мобилизационной работе Краснодара Станислава Ржицкого признался, что был завербован и работал на Украину. Об этом в среду, 12 июля, сообщил источник РИА Новости .

«Признался, что его завербовали на Украине», – сказал собеседник агентства.

В понедельник, 10 июля, экс-командир подлодки «Краснодар» Ржицкий был убит четырьмя выстрелами. Инцидент произошел утром, однако информация о гибели бывшего военнослужащего начала распространяться только к вечеру.

После убийства в Краснодаре был объявлен план-перехват. Подозреваемого в убийстве задержали во вторник, 11 июля. Им оказался гражданин РФ Сергей Денисенко. Российский паспорт Денисенко, по информации Mash, получил в марте 2023 года. Он проживал в Туапсе.

По данным Mash, убийство Ржицкого Денисенко планировал 5 июля. Однако в этот день совершить преступление он отказался. С украинскими кураторами убийца общался через приложение Signal. Он отслеживал перемещения Ржицкого во время утренней пробежки.

Известно, что 64-летний Денисенко ранее возглавлял Федерацию карате Украины.