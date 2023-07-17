Подпись Байдена препятствует поставкам F-16 на Украину

Единственной причиной, по которой Украина еще не получила истребители F-16, является отсутствие соответствующей подписи президента США Джо Байдена. Об этом рассказал авиаэксперт Валерий Романенко УНИАНу .

Он рассказал, что решение о передаче F-16 еще не было согласовано из-за того, что США не могут понять, какие системы можно передавать ВСУ без угрозы для безопасности Штатов.

Эксперт также сообщил, что все, что нужно для использования истребителей уже готово: решено, кто займется обучением и кто войдет в инженерно-технический состав. Сообщается, что учебный центр будет открыт в Дании, а в Румынии расположится «запасной вариант».

Романенко заявил, что в начале 2024 года Киев может получить до 50 истребителей от Норвегии, так как там они были сняты с вооружения еще полтора года назад.