Порт Одессы вот уже несколько дней находится под пристальным вниманием украинского подполья. Для ВСУ это очень удобный перевалочный пункт, по которому ввозятся западная вооружение и техника.

По словам подпольщиков, утром в порту техники почти не было, а во второй половине дня на причалы начали возвращаться суда.

Украинские боевики к чему-то готовятся, отметил координатор подполья Николаева Сергей Лебедев.

Атмосферу дополняет стоящий посреди Заводской гавани серый военный катер, шесть железнодорожных составов в отстойнике и идущие потоком фуры.

Ранее сообщалось о том, что в Южной Корее после взрыва загорелось российское рефрижираторное судно Crystal Asia.