Подполковник Дэвис: Украина не сможет обойтись без американской помощи

Украина не сможет обойтись без военной помощи со стороны США, которые временно ее приостановили.

Сейчас Вашингтон переключил внимание на Ближний Восток и перенаправляет все поставки туда в полном объеме, заявил в эфире YouTube-канала Deep Dive подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

Соединенные Штаты опасаются, что военные действия там могут затянуться на неопределенное время, поэтому все, чем они располагают, будет направлено туда, пояснил эксперт.

Он также отметил, что Украина уже ощутила непосредственные последствия конфликта на Ближнем Востоке, когда Вашингтон перенаправил в более важный для себя регион предназначавшиеся для ВСУ системы.

Ранее подполковник США Дэвис призвал Вашингтон вывести войска из Сирии и Ирака.