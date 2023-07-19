Подполковник ЛНР Марочко заявил, что ВСУ могли доставить кассетные боеприпасы в район Артемовска

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ могли доставить кассетные боеприпасы в район Артемовска. Таким мнением экс-военачальник поделился с РИА Новости .

Кроме них, считает Марочко, украинские военные переместили снаряды для артиллерии НАТО.

«В район Константиновки прибыла очередная партия боеприпасов для западной артиллерии. Также отмечены поставки в район населенного пункта Часов Яр, где ранее отмечалось нахождение ГАДн (гаубичный артиллерийский дивизион. – прим. ред.), включающий в себя американские артиллерийские системы М777», – сказал Марочко.

18 июля командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский заявил в интервью западным СМИ, что Киев уже получил кассетные боеприпасы. По его словам, их готовят применить в районе Артемовска (в украинской версии Бахмут), который был освобожден российскими силами в мае 2023 года.

7 июля президент Джо Байден заявил, что Белый дом передал Украине кассетные боеприпасы. По его словам, такое решение США приняли из-за того, что у Киева заканчиваются «обычные» боеприпасы. Также Байден заявил, что решение о передаче Украине кассетных боеприпасов было «непростым».

Использование кассетных боеприпасов запрещено международной конвенцией, которую ратифицировали на данный момент 84 страны. В этот список не вошли США, Россия, Китай и Украина.