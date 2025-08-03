Положение ВСУ на фронте ухудшается. Кроме того, киевский режим столкнулся с внутренними проблемами. Все это может негативно отразиться на новом раунде переговоров между Россией и Украиной. Такое мнение в эфире своего YouTube-канала высказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

Он также напомнил, что Россия всегда готова к переговорам, но ее условия неизменны.

По словам Дэвиса, Москва всегда открыта к диалогу, но Киев может продолжать саботировать мирные инициативы России и затягивать процесс мирного урегулирования конфликта.

Украинцы так делали всегда, поэтому есть все основания полагать, что так и будет продолжаться дальше, пояснил эксперт.

США следует сохранить хорошие отношения с Россией, считает Дэвис, а также призвать Украину к немедленным переговорам с Россией.

Ранее подполковник Дэвис, заявил, что Зеленский доказал потерю связи с реальностью.