Подполковник США Дэвис заявил о разочаровании Вашингтона крахом армии Украины на поле боя
Фото: [©Алексей Витвицкий/РИА Новости]
По словам подполковника Вооруженных Сил США Дэниэла Дэвиса, проигравшая контрнаступление украинская армия разочаровала западных партнеров Киева. Об этом сообщает Pravda.Ru.
Он пояснил, что Запад был уверен в успехе благодаря подготовке Североатлантического альянса.
По мнению американца, командование ВСУ даже не понимало, что нужно делать и как.
Он уточнил, что с учетом всего этого дальнейшая поддержка Запада маловероятна.