По словам подполковника Вооруженных Сил США Дэниэла Дэвиса, проигравшая контрнаступление украинская армия разочаровала западных партнеров Киева. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Он пояснил, что Запад был уверен в успехе благодаря подготовке Североатлантического альянса.

По мнению американца, командование ВСУ даже не понимало, что нужно делать и как.

Он уточнил, что с учетом всего этого дальнейшая поддержка Запада маловероятна.