Подпольные майнинговые фермы в Абхазии воруют электричество у местных жителей

В Абхазии начались отключения электричества, несмотря на гуманитарные энергетические поставки из России, сообщил в своем телеграм-канале блогер Сергей Колясников.

По его словам, республика вновь перешла к графику отключений электричества из-за активного майнинга. Звуки работы специализированной интегральной схемы для майнинга (ASIC) слышны ночью практически по всей Абхазии. Колясников выложил соответствующее видео, на котором слышно, как гудит и жужжит оборудование.

Как отметил журналист, к графику отключения электричества была вынуждена вернуться компания «Черноморэнерго». Из-за этого местные жители вынуждены сидеть без света по четыре часа в сутки.

По информации властей Абхазии, энергосистема не справляется из-за чрезмерных нагрузок, основная причина которых — незаконный майнинг.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов Абхазии ожидает свыше пяти миллиардов рублей помощи РФ в 2025 году.