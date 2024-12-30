Минфин Абхазии ожидает свыше пяти миллиардов рублей помощи РФ в 2025 году

По словам и.о. министра финансов Абхазии Владимира Делбы, страна получит от РФ свыше пяти миллиардов рублей финансовой помощи в следующем году. Об этом сообщает РИА Новости .

Он подчеркнул, что значительная часть этих средств направится на социально-экономическое развитие Абхазии.

По мнению абхазского чиновника, самая большая часть помощи РФ будет направлена на софинансирование зарплаты работников бюджетной сферы. Указанные выплаты были приостановлены правительством РФ 1 сентября.

Ранее сообщалось, что Абхазия ожидает от России гуманитарные поставки электроэнергии.