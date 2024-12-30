Минфин Абхазии ожидает свыше пяти миллиардов рублей помощи РФ в 2025 году
В Минфине Абхазии назвали сумму финансовой помощи от России в 2025 году
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По словам и.о. министра финансов Абхазии Владимира Делбы, страна получит от РФ свыше пяти миллиардов рублей финансовой помощи в следующем году. Об этом сообщает РИА Новости.
Он подчеркнул, что значительная часть этих средств направится на социально-экономическое развитие Абхазии.
По мнению абхазского чиновника, самая большая часть помощи РФ будет направлена на софинансирование зарплаты работников бюджетной сферы. Указанные выплаты были приостановлены правительством РФ 1 сентября.
Ранее сообщалось, что Абхазия ожидает от России гуманитарные поставки электроэнергии.