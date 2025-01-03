В территориальных центрах комплектования (ТЦК) в Одессе выявили иностранных наемников из Азербайджана и Грузии. Об этом ТАСС сообщила подпольная группа «Дозор».

Информация о присутствии иностранных граждан в украинских ТЦК появилась впервые в ноябре 2023 года, когда представители группы представили подтверждающее видео.

Как отметили представители подпольного движения, именно в Одессе присутствуют диаспоры народов Грузии и Азербайджана.

С начала всеобщей мобилизации в Украине, объявленной в феврале 2022 года, страна сталкивается с серьезными кадровыми проблемами в вооруженных силах.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении процесса мобилизации, что, по словам некоторых представителей власти, отражает нарастающий дефицит личного состава.

Согласно подсчетам ТАСС, с начала конфликта вооруженные силы Украины потеряли более 900 тыс. человек убитыми и ранеными.

Министр обороны России Андрей Белоусов ранее сообщил, что за все время специальной военной операции (СВО) на Украине потери ВСУ могут достигать почти 1 млн человек.

Ранее сообщалось, что проживающим в Польше украинцам начали рассылать поддельные повестки о призыве в ВСУ.