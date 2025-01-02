Проживающим в Польше украинцам начали рассылать поддельные повестки о призыве в ВСУ

Об этом со ссылкой на Управление по делам иностранцев страны сообщает РИА Новости.

Гражданам Украины, проживающим в Польше, начали присылать фальшивые повестки о призыве в Вооруженные силы Украины.

В повестках написано, что сотрудники Управления посетят адресатов послания «с целью препровождения на мобилизационный пункт».

Также в данных материалах содержатся предупреждения об уголовной ответственности и экстрадиции из страны.

Польские власти заявили, что они не имеют отношения к этим повесткам.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ приказало своим частям готовиться к прибытию 20-летних новобранцев.