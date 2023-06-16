Подразделения США устроили провокации в сирийской провинции Ракка

Со стороны вооруженных сил США в провинции Ракка были совершены провокации. Подробности приводит РИА Новости со ссылкой на замруководителя ЦПВС Олега Гуринова 16 июня.

Как рассказал контр-адмирал Гуринов, две автоколонны подразделений американских вооруженных сил двигались по маршрутам недалеко от Квара и Эль-Тервазии, но есть одно уточнение – маршруты были выбраны не деконфликтые.

В регионе итак отмечается лишь хрупкий баланс сил, достигнутый при помощи России, но такое нарушение со стороны США ставит под сомнение и его, а также негативно влияет на обстановку в регионе.