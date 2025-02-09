Подразделения группировки войск «Юг» ВС РФ освободили населенный пункт Орехово-Васильевка, расположенный на территории ДНР. Об этом в воскресенье, 9 февраля, сообщило Министерство обороны РФ.

Также в оборонном ведомстве сообщили, что операция по освобождению поселка сопровождалась поражением формирований трех механизированных бригад ВСУ в районах Северска, Зализнянского, Миньковки, Часова Яра и Предтечино.

Отмечается, что потери украинской стороны составили до 180 военнослужащих, а также один автомобиль и два оружия полевой артиллерии. Кроме того, в результате атак ВС РФ уничтожили склад материально-технических средств ВСУ.

Также в Минобороны сообщили, что подразделения группировки войск «Север» ВС РФ на Харьковском направлении нанесли удар по формированиям бригады специального назначения, территориальной обороны и Нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Синельниково, Малые Проходы и Жовтневое. В результате боестолкновений украинские силы потеряли до 30 военнослужащих, оружие и военную технику.

Ранее ТАСС сообщил, что заградотряды ВСУ открыли огонь по пограничникам, бежавшим из Свердликово в Курской области.