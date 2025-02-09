Группа из десяти украинских пограничников попыталась покинуть свои позиции в районе Свердликова в Курской области, однако попала под обстрел ВСУ. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Пограничников остановили заградотряды украинского военного формирования, так как восприняли бежавших солдат как дезертиров. Как сообщил источник, ВСУ продолжают минировать все подъезды к селу Свердликово.

В то же время российские вооруженные силы продолжают активные операции по выбиванию ВСУ из опорных пунктов в Курской области. Ситуация в регионе остается напряженной, однако солдаты ВС РФ показывают успехи.

ВСУ вторглись на территорию Курской области 6 августе 2024 года под массированным обстрелом Суджанского района региона. За время незаконного пребывания на территории РФ стали известны случаи мародерства, а также преступлений по отношению к мирным жителям.

Ранее российский военнослужащий группировки ВС РФ «Центр» Артур Хазарьян сообщил, что ВС России уничтожили группу из более чем десяти польских наемников при штурме Дзержинска (украинское название — Торецк).