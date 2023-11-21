Подростка из Мариуполя отправили на Украину при содействии Ватикана

Передача подростка Богдана Ермохина из Мариуполя на Украину случилась при посредничестве посланника папы Римского кардинала Маттео Дзуппи. Об этом сообщила газета Avvenire 20 ноября.

Недавно российская омбудсмен Татьяна Москалькова сообщала, что подросток был передан сестре в Минске. Тогда она выразила надежду на то, что Украина также будет содействовать в воссоединении детей с семьями в РФ.

Как сообщила итальянская газета, помимо омбудсмена Украины Дмитрия Лубинца, ситуацией с ребенком также занимался Святой престол, который сообщил о подростке властям РФ «по результатам миссии Дзуппи».

Итальянские журналисты сообщают, что визиты посланника из Ватикана в РФ и на Украину, а позже и в Соединенные Штаты с КНР, «позволили настоять на необходимости создания механизма по возвращению детей на Украину».

Сообщается, что усилиями разных организаций, на Украину было возвращено уже порядка полутысячи несовершеннолетних детей. Утверждается, что возвращение Богдана было воспринято на Украине как знак надежды.

Как сообщила la Stampa, передача Ермохина указывает на то, что у сторон есть «механизм» для репатриации детей с Украины. В газете отметили, что этот механизм ранее не был оглашен публично, но он приносит свои плоды.