Подросток из Ачинска признался в убийстве одноклассника

Подросток из Ачинска Красноярского края сознался в совершении преступления в отношение своего одноклассника. Об этом 19 ноября сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета РФ.

18 ноября следователи сообщили об обнаружении тела 12-летнего мальчика в Ачинске в реке Мазулька. На теле ребенка обнаружили ножевое ранение. Накануне от жительницы города поступило сообщение о пропаже ребенка.

«Предварительным расследованием установлено, что около 15 часов 17 ноября погибший подросток пришел домой к однокласснику. Между мальчиками произошел конфликт, в ходе которого погибший стал оскорбительно выражаться в адрес сверстника. Одноклассник взял в сенях топор и нанес потерпевшему удар в область затылочной части головы», – говорится в сообщении главка СК РФ.

После совершения преступления одноклассник погибшего вынес его тело в огород, положил в тележку и вывез к реке. Следователи сообщили, что подросток сознался в содеянном сам. На территории домохозяйства, где он жил, нашли рюкзак убитого.

Ранее региональный Следком РФ рассматривал версию с причастностью отчима мальчика. После получения новых данных следователи ее отвергли. Убивший сейчас находится в социальном учреждении.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Ранее следователи сообщали, что специалисты проведут медицинские экспертизы.