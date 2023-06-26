Подросток, которого в Москве облили бензином, умер

14-летний подросток, которого облил бензином и поджог ровесник на детской площадке в Москве, умер, сообщил Shot.

Три недели врачи боролись за жизнь мальчика. Он все это время лежал в реанимации. У ребенка было зафиксировано 100% ожогов тела. Пострадали глаза и дыхательные пути.

Инцидент произошел 5 июня на одной из детских площадок Южного Бутово. Как отмечал Shot, поджигатель скончавшийся мальчик учились в седьмом классе. На подростка, совершившего поджог, неоднократно жаловались родители других детей – мальчик пугал всех в районе.

Отчим поджигателя в интервью изданию заявлял, что дети просто «прикалывались», а на самом деле они дружили. Самого семиклассника арестовали на два месяца. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью».

Ранее на подростка, который поджог друга, уже восемь раз писали заявление в полицию за избиение, вандализм и воровство.