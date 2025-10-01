Подводная угроза или игра в кошки-мышки? Почему норвежское небо наводнили «Посейдоны», и как Россия на это ответит

В ответ на растущую напряженность в регионе США усилили свою военно-морскую авиационную группировку в Норвегии, развернув там дополнительные патрульные самолеты P-8A «Посейдон».

Как сообщает Newsweek, эти многофункциональные машины, известные как «охотники за подлодками», будут осуществлять мониторинг акваторий, прилегающих к российской границе.

По информации издания, данное решение мотивировано стремлением Альянса укрепить оборонительные рубежи в зоне Балтики. В качестве причин называются потенциальные риски для подводной инфраструктуры (кабелей связи и газопроводов), а также инциденты с беспилотниками в небе над несколькими странами-членами НАТО, включая Польшу и Норвегию.

