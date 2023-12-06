Свободное перемещение российского лидера по всему миру говорит о неудаче действий по его изоляции.

Владимир Путин уверен, что в состоянии выезжать за пределы страны, и эта уверенность со временем только растет. Об этом сообщило агентство Bloomberg. Несмотря на все желание Соединенных Штатов и Евросоюза изолировать РФ от других стран, ее экономика постепенно укрепляется. В то же время Украина, которую поддерживает Запад, не может добиться никаких военных успехов.

«Долговечность американской поддержки Украины оказывается под вопросом», - указали журналисты.

Что немаловажно для России, это то, что она сумела укрепить свои связи со странами Персидского залива.