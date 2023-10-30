«Записи, на которых обезглавливают заложников»: ХАМАС может шокировать мир новыми зверствами

Студентка из Германии Шани Лук, похищенная во время нападения ХАМАС на Израиль, погибла. Об этом сообщила ее мать, однако официальной информации на этот счет пока нет.

Ситуацию прокомментировал политолог и генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров. По его словам, зверства над заложниками и их смерти могут продолжиться.

«Маховик насилия на Ближнем Востоке раскручивается все сильнее, пока ни одна из сторон конфликта не пытается перейти к деэскалации. Боевики ХАМАС использовали одну из террористических технологий психологической войны — распространили запись акта насилия над заложником. Это могла быть и постановочная съемка с имитацией жестокого обращения с заложниками, а могли быть и кадры настоящего издевательства над жертвой», — отметил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Участники террористического движения, считает эксперт, могут даже позаимствовать некоторые приемы у своих «коллег» из другой группировки.

«Боевики близкой к ХАМАС террористической организации ИГИЛ* в Сирии и Ираке распространяли записи, на которых они обезглавливают заложников. Не исключаю, что в скором времени и ХАМАС покажет что-то подобное. Но в то же время не стоит ожидать, что Израиль приостановит операцию в секторе Газа из-за подобных видео. Шансы на спасение заложников тают на глазах», — подчеркнул Сипров.

Ранее выяснилось, почему ЦАХАЛ не пытается выкрасть своих заложников.

*террористическая организация, запрещенная в РФ