Погибший в коллекторе Москвы турист предвидел свою смерть: раскрыто леденящее душу СМС

По информации MK.RU, Маркушин перед трагической экскурсией написал девушке сообщение. По словам его подруги, в словах диггера девушка не нашла каких-либо намеков и чего-нибудь подозрительного.

«Да, мудро… Цени, что есть, каждый миг жизни, ибо он может быть последним!». Так Дмитрий мне ответил на видеоролик с цитатами известных людей, который я прислала ему ранее. Ничего подозрительного в этом не заметила», – рассказала девушка.

20 августа группа молодых людей отправилась на экскурсию в подземелья Москвы. Один из них был куратором, который сопровождал всех желающих незаконно пробраться под землю. В этот день люди выбрали маршрут, который начинался в районе Цветного бульвара. Там они вошли в коллектор реки Неглинка.

В результате дождей уровень воды в коллекторе поднялся, и диггеры не смогли самостоятельно выбраться из затопленного объекта. Все восемь человек погибли.

Как отмечает издание, 47-летний Маркушин приобрел билет на смертельную экскурсию через интернет. Мужчина давно увлекался темой диггерства и привлекал к ней свою 15-летнюю дочь.

Следственный комитет завел уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц». Трех организаторов незаконной экскурсии задержали. Им грозит срок до 10 лет лишения свободы.