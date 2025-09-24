«Поглощение» или партнерство? Резкий разворот Сеула, который меняет всё на Корейском полуострове
В Южной Корее испугались «поглощения» КНДР
Южнокорейский президент Ли Чжэ Мён озвучил новую миролюбивую позицию Сеула в отношении КНДР.
Как передает РИА Новости, глава государства заявил об отказе от политики «поглощения» Северной Кореи и переходе к курсу на мирное сосуществование.
Ключевым элементом этой стратегии является отказ от любой враждебности по отношению к Пхеньяну. Вместо этого южнокорейское правительство намерено сосредоточить усилия на поиске дипломатических путей для деэскалации конфликта.
«Правительство Республики Корея уважает систему другой стороны и еще раз ясно заявляет, что не будет стремиться ни к какой форме поглощения при объединении», — сообщил южнокорейский лидер.
