Похлопывания Трампа и 10 «спасибо» Зеленского – раскрыт язык жестов лидеров

Встреча президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским в Белом доме сопровождалась жестами, которые специалисты расценили как проявление превосходства.

Эксперт в области невербальной коммуникации Джуди Джеймс, беседуя с Daily Mail, указала, что действия американского лидера, включая похлопывания по спине Зеленского, отражали позицию «отеческого превосходства».

Эксперт обратила внимание на поведении украинского лидера: по ходу переговоров он неоднократно (более десяти раз) выражал признательность Трампу. Кроме того, отмечается его реакция при упоминании российского президента Владимира Путина – Зеленский, по словам Джеймс, с трудом сглотнул.

Ранее сообщалось о том, что Трамп прервал переговоры с Зеленским и лидерами ЕС ради звонка Путину.