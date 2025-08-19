Похлопывания Трампа и 10 «спасибо» Зеленского – раскрыт язык жестов лидеров
Трамп и Зеленский: кто кого? «Отеческое» похлопывание против нервного глотка
Фото: [flickr.com]
Встреча президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским в Белом доме сопровождалась жестами, которые специалисты расценили как проявление превосходства.
Эксперт в области невербальной коммуникации Джуди Джеймс, беседуя с Daily Mail, указала, что действия американского лидера, включая похлопывания по спине Зеленского, отражали позицию «отеческого превосходства».
Эксперт обратила внимание на поведении украинского лидера: по ходу переговоров он неоднократно (более десяти раз) выражал признательность Трампу. Кроме того, отмечается его реакция при упоминании российского президента Владимира Путина – Зеленский, по словам Джеймс, с трудом сглотнул.
Ранее сообщалось о том, что Трамп прервал переговоры с Зеленским и лидерами ЕС ради звонка Путину.