Встреча президента России Владимира Путина со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом может состояться в пятницу, 25 апреля, пишет издание Axios.

Ранее в Белом доме подтвердили, что Уиткофф прибудет в Россию на этой неделе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также сообщил, что Кремль готов проинформировать общественность о результатах встречи в случае ее проведения.

Ожидается, что на переговорах будут затронуты актуальные вопросы двусторонних отношений и урегулирования конфликта на Украине, а также вопросы безопасности и сотрудничества в различных областях

По информации SHOT, Уиткофф в эти минуты находится на пути в Россию. Согласно данным сервиса Flightradar, борт со спецпредставителем американского лидера вылетел из Парижа.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский фактически блокирует возможность для мирного урегулирования конфликта на Украине. По словам американского лидера, Зеленский «должен заключить мир, иначе он рискует потерять всю страну в течение следующих нескольких лет».