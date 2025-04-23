Президент США назвал ситуацию на Украине плачевной

Ситуация на Украине приобрела плачевный характер, и Владимиру Зеленскому надо либо договариваться о мире, либо через три года он лишится всей страны. Об этом в социальной сети Truth Social написал президента Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Кроме того, Трамп прокомментировал претензии, которые глава киевского режима высказал относительно статуса Крыма. На это лидер Штатов задал следующий вопрос: «Если политику так нужен российский полуостров, то почему Киев не сражался за него 11 лет назад?».

Ранее стало известно о том, что Трамп захотел выйти из переговорного процесса по Украине в том случае, если Москва и Киев будут «сильно усложнять ситуацию». Однако, по мнению политолога Георгия Федорова, глава Штатов просто блефует и не поступит подобным образом, ведь на кону стоит его репутация.