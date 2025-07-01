Появились кадры с задержанными российскими журналистами в Баку: на их лицах видны гематомы

Россиян, задержанных азербайджанскими силовиками в Баку, привезли в зал суда, передает Baza. На опубликованных кадрах видно, что на их лицах — множество гематом и кровоподтеков, свидетельствующих о побоях.

На опубликованных видеокадрах россиян выводят в специально отведенную «клетку» на несколько минут, вероятно, чтобы сфотографировать или снять видео для прессы, а затем уводят.

Отмечается, что среди задержанных — сотрудники RT, а также двое российских ИТ-специалистов. Один из них — сооснователь онлайн-сервиса химчистки Airo Антон Драчев, другой — разработчик Дмитрий Безуглый.

По информации азербайджанской прокуратуры, в Баку ликвидировали две организованные «преступные группировки», участниками которой являлись граждане России.

Местные журналисты сообщают, что преступные объединения подозревают в транзите наркотических веществ из Ирана, торговле запрещенными веществами через интернет и кибермошенничестве.

Ранее в Сети распространились кадры с задержанием главы азербайджанской диаспоры на Урале.