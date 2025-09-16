Появились подробности инцидента с дроном над правительственным зданием в Варшаве

В Польше задержали гражданина Украины и гражданку Белоруссии, которые подозреваются в запуске беспилотника над Бельведерским дворцом в Варшаве, сообщил телеканал TVP Info со ссылкой на заместителя министра внутренних дел и администрации Мацей Душчик.

Инцидент с дроном произошел в понедельник, 15 сентября, около 19:00 по местному времени. По словам Душчика, Служба государственной охраны оперативно отреагировала на произошедшее. Дворец Бельведер и его окрестности находятся под особым контролем из-за проживания там высокопоставленных лиц.

По информации телеканала, задержанному украинцу — 21 год, его напарнице из Белоруссии — 17 лет. Им может грозить до пяти лет лишения свободы.

В польских правоохранительных органах отметили, что расследование инцидента проводится по факту нарушения авиационного законодательства республики, а именно полета в месте, где это запрещено.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал заявление о беспилотниках в Польше и Литве.