Лукашенко сделал заявление о беспилотниках в Польше и Литве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал заявление, в котором категорически отверг причастность республики к беспилотникам, периодически залетающим в воздушное пространство Польши и Литвы. Его слова приводит государственное агентство БЕЛТА.

На церемонии вручения государственных наград Лукашенко подчеркнул, что Минск не ведет агрессивной политики и не стремится к завоеванию других стран.

«Мы способны дать ответ любому агрессору. Никого не стараемся завоевать, потому что не сможем завоевать. Мы это прекрасно понимаем. Вокруг нас сильные государства, что тут говорить. Но неприемлемый ущерб мы всегда готовы нанести, если кто-то ступит на нашу землю», — отметил президент республики.

Особое внимание в своей речи белорусский лидер уделил политике страны. Он призвал государственного секретаря Совета безопасности Белоруссии Александра Вольфовича прекратить практику оправданий перед другими странами и сосредоточиться на укреплении суверенитета и обороноспособности собственного государства.

В качестве одной из ключевых задач глава государства обозначил необходимость разработки отечественных систем противодействия беспилотникам. Лукашенко поручил местным специалистам в сфере военно-промышленного комплекса освоить технологии, позволяющие отклонять от цели любые дроны, независимо от используемых ими частот.

Ранее сообщалось, что Лондон предостерег Москву от потенциально новых нарушений воздушного пространства.