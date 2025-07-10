Появились подробности переговоров Лаврова и Рубио в Куала-Лумпуре

В российском МИДе сообщили, что Лавров и Рубио провели дискуссию по вопросам украинского кризиса, ситуации вокруг Ирана и Сирии.

Представители министерства подчеркнули, что обе стороны выразили общее стремление к поиску мирных путей разрешения конфликтных ситуаций, а также к возобновлению экономического и гуманитарного взаимодействия между Россией и США.

Подчеркнута важность продолжения конструктивного и основанного на взаимном уважении диалога между внешнеполитическими ведомствами России и США.

Рубио отметил откровенный характер беседы с Лавровым и подчеркнул готовность США поддерживать контакты с Россией «при каждом удобном случае».

Рубио также сообщил, что в ходе переговоров с Лавровым были затронуты «некоторые соображения» относительно возможной «дорожной карты» для урегулирования украинского конфликта.

Ранее Лавров заявил, что принцип территориальной целостности не применим к Украине.