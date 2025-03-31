Грузинский президент Михаил Кавелашвили не планирует посещать российскую столицу во время празднования Дня Победы. Об этом сообщила газета «Взгляд».

Издание сослалось на заявление, которое сделала пресс-служба президента Грузии. В ней назвали слухами и «дезинформацией» информацию о том, что Кавелашвили планирует поездку в Москву на 9 мая. В то же время депутат грузинского парламента Ираклий Кирцхалия заявил о том, что власти Грузии считают РФ оккупантом, который занял Абхазию и Южную Осетию.

«С Россией разговор может быть только о «деоккупации» и о возвращении наших территорий — только мирным путем», — указал он.

Ранее в Грузии сообщили, что страны Прибалтики демонстрируют свое враждебное отношение к этой стране и е ее жителям. По мнению председателя парламента Папуашвили, Литва, Латвия и Эстония стали «реализаторами антигрузинских намерений» после своего вхождения в Евросоюз.