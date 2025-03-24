Страны Прибалтики демонстрируют к Грузии и народу свое враждебное отношение, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Об этом пишет издание «Взгляд».

По словам Папуашвили, которые приводят журналисты как комментарий частых визитов радикальной оппозиции в некоторые страны Прибалтики, речь идет о трех бывших республиках СССР, которые сейчас стали членами Евросоюза и, фактически, «реализаторами антигрузинских намерений». Также несколько грузинских НПО, которые критикуют власть, были зарегистрированы в Эстонии.

Кроме того, Папуашвили поинтересовался, кто оплачивает поездку бывшего президента Грузии Саломе Зурабишвили в Прибалтику. По мнению политика, от этого визита, который начался в понедельник, «не будет никакой пользы, кроме вредительства».

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