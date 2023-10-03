Интерес США к Украине и ее проблемам стремительно угасает. Об этом красноречиво говорит бюджет страны на 45 дней, в котором помощи для ВСУ попросту нет. Европа же тем временем продолжает погружаться в экономический кризис, отдавая все режиму Зеленского.

Вадим Сипров, политолог и гендиректор ООО «Институт коммуникационного менеджмента», оценил возможность ЕС самостоятельно финансировать Украину. По его мнению, Европа без поддержки Вашингтона приведет себя же к краху, чем впоследствии воспользуются американцы.

«Паники в ЕС в связи с приостановкой помощи киевскому режиму от США нет — европейские политики пока не понимают, что произошло. Похоже, демократы и республиканцы пришли к консенсусу не только по украинскому вопросу, но и по политике на европейском направлении», — отметил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Происходящее, считает эксперт, напоминает политику США середины XX века по переформатированию Европы: сначала опустошительная Вторая мировая война, потом — план Маршалла по восстановлению экономики и политический контроль. На этот раз Америка даже обойдется без оккупации Западной Европы. Во-первых, войска США оттуда с 1945 года и не уходили, а во-вторых, государств, готовых действовать в своих интересах, в Европе давно нет.

«Американцам осталось только дождаться полного экономического краха ЕС и взять под свой контроль все, что может приносить доходы. Помощь Украине лишь приблизит этот крах. Евросоюз будет безропотно поддерживать Киев, пока не надорвется», — уверен политолог.

Помощь Штатов Украине, добавил Сипров, оказываться будет, но по большей части только на словах. На деле же возиться с американским «украинским проектом» теперь придется Европе — эту нагрузку на нее повесили заокеанские хозяева.

Ранее мы сообщали, что Европа уже сделала первый шаг к сдаче Украины.