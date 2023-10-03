«Неминуемый крах режима Зеленского»: Европа уже сделала первый шаг к сдаче Украины

США, Великобритания и страны ЕС шаг за шагом сокращают денежные вливания в Украину. В совокупности с критикой в адрес ВСУ это наводит экспертов на мысли о скором сворачивании поддержки Киева.

Политолог Александр Андрианов объяснил суть происходящего на мировой арене. По его мнению, тенденция отказываться от помощи режиму Зеленского будет только нарастать день за днем.

«Европа охладевает к киевскому режиму. Первой взбрыкнула Польша, поддержка которой для Украины крайней важна: она поставляет оружие, является удобным логистическим пунктом, принимает беженцев, а также отправляет на фронт добровольцев. Еще один тревожный звоночек — выборы в Словакии, где победил пророссийский кандидат Фицо. Граждане многих стран требуют, чтобы правительства занимались внутренними делами, поэтому Польша и Словакия могут стать «локомотивами» для грядущих перемен», — сообщил эксперт корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Ситуация для Украины, считает собеседник, может усугубиться в ближайшие месяц-полтора, когда жители других стран ЕС потребуют от чиновников пойти по тому же пути.

«Тысячи фермерских хозяйств в Болгарии, Чехии и Румынии находятся на грани разорения из-за того, что дешевая сельхозпродукция с Украины хлынула на европейские рынки. Миллионы беженцев с Украины резко усилили криминогенную обстановку в Европе, режим Зеленского постоянно требует денег, а не за горами еще и холодная зима», — отметил политолог.

Многие страны ЕС, напомнил Андрианов, продолжают закупать газ в РФ, хоть и неофициально, по серым схемам. Им невыгодно портить отношения с Россией и поддерживать Киев себе в убыток.

«За Польшей и Словакией от поддержки Украины в той или иной мере откажутся как минимум Румыния, Болгария и Хорватия. И чем больше таких стран будет, тем более явным примером это станет и для других. Все это означает неминуемый крах режима Зеленского. Без западной поддержки его власть не продержится и пары недель», — заключил эксперт.

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