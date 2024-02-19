«Пока не пришел Трамп»: Кая Каллас призвала изъять российские активы до начала выборов в США
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Необходимо изъять замороженные российские активы до начала выборов в США, считает премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
«Выборы — это всегда неспокойное время. Всегда лучше сделать все возможное до важных выборов», — сказала Каллас в интервью The Financial Time в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.
По мнению эстонского премьера, изъятие активов поможет подорвать российскую экономику и совершить перелом в войне.
Ранее Каллас признавала, что Россия обладает законными требованиями по отношению к своим замороженным активам, поэтому для их изъятия необходимо найти нетрадиционное решение.