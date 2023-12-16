Покинувшие Украину призывники могут лишиться гражданства страны

По словам заместителя главы Комитета украинского парламента по вопросам национальной безопасности Марьяны Безуглой, в Незалежной стоит лишать гражданства призывников, которые покинули страну. Об этом она сообщила в своем аккаунте в одной из соцсетей.

Она добавила, что ей необходимо мнение своих подписчиков по этому поводу.

По мнению парламентария, данное предложение является «интересной мыслью».

Она предложила также у украинских эмигрантов арестовать все активы и ввести воинскую подготовку для женщин.