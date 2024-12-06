Покинувший пост губернатора Курской области Алексей Смирнов переходит на новое место работы

Врио губернатора Курской области назначен депутат Александр Хинштейн.

Путин отметил, что после того как территория Курской области будет освобождена от украинских захватчиков, предстоит сделать очень большой объем работы.

Комментируя уход Смирнова с поста губернатора Курской области, источник «Ведомостей» отметил, что он хороший губернатор, но для мирного времени, а в условиях военных действий и оккупированной части области необходим «другой уровень коммуникации с людьми и другая скорость принятия решений».

Алексей Смирнов в своем телеграм-канале сообщил, что по решению руководства переходит на новое место службы, где намерен приложить все силы, чтобы «поддерживать регион, содействовать его скорейшему восстановлению и дальнейшему развитию».

Ранее сообщалось о том, что гражданина ФРГ заочно арестовали за ведение незаконной съемки в Курской области.