Сумасшедший или террорист? За что задержали полураздетого мужчину, направившего на вертолет Трампа лазерный луч

Инцидент, когда злоумышленник направил лазерный луч на борт вертолета с действующим главой государства Дональдом Трампом, получил огласку благодаря информации, распространенной телеканалом NBC. Подобные действия рассматриваются как серьезное угрозе безопасности полетов.

20 сентября вечером, во время вылета вертолета с экс-президентом Дональдом Трампом из резиденции Белого дома, был задержан мужчина, действия которого создали угрозу безопасности воздушного судна. По данным судебных документов, сотрудник Секретной службы обратил внимание на полуобнаженного мужчину, который вёл себя неадекватно и громко разговаривал сам с собой.

В критический момент, когда президентский вертолет набирал высоту, злоумышленник направил в его сторону луч лазерной указки красного цвета. Агент немедленно отреагировал: он выбил опасный предмет из рук мужчины и задержал его, применив наручники. В материалах дела подчеркивается, что подобные действия могли привести к ослеплению и дезориентации пилота, что представляло особую опасность при полете на низкой высоте в окружении других вертолетов сопровождения.

