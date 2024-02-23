Полет Путина на бомбардировщике Ту-160М нагнал страху на западные СМИ
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Накануне президент Владимир Путин после посещения Казанского авиазавода имени Горбунова совершил полет на стратегическом бомбардировщике Ту-160М «Илья Муромец». Большинство западных изданий прокомментировали произошедшее в разрезе напоминания о «внушительном ядерном потенциале РФ».
Как отмечает германский Spiegel, своим 40-минутным полетом Путин вновь показал себя как, крепко держащего руку на пульсе главнокомандующего российскими войсками.
«Имидж сильного человека пойдет ему только на пользу перед грядущими выборами», — пишут немецкие журналисты.
Французская El País вторит немецким коллегам, отмечая, что полет Путина направлен на укрепление как внутрироссийского, так и мирового имиджа. По словам авторов статьи, глава российского государства также напомнил Западу о ядерной мощи РФ.
Издание напоминает, что новейший бомбардировщик Ту-160М способен пролететь 12 тысяч км без дозаправки и остановок. И способен нести на себе как 12 крылатых ракет, так и 12 ядерных боеголовок малой дальности.
Reuters же, в свою очередь, делает прогноз, что полет Путина на ракетоносце на Западе воспримут, как явное напоминание Москвы о своем огромном ядерном потенциале.
15-17 марта в России пройдут выборы президента страны. Владимир Путин идет на них как самовыдвиженец. Также за пост главы государства поборются Владислав Даванков (партия «Новые люди»), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).