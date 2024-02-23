Полет Путина на бомбардировщике Ту-160М нагнал страху на западные СМИ

Накануне президент Владимир Путин после посещения Казанского авиазавода имени Горбунова совершил полет на стратегическом бомбардировщике Ту-160М «Илья Муромец». Большинство западных изданий прокомментировали произошедшее в разрезе напоминания о «внушительном ядерном потенциале РФ».

Как отмечает германский Spiegel, своим 40-минутным полетом Путин вновь показал себя как, крепко держащего руку на пульсе главнокомандующего российскими войсками.

«Имидж сильного человека пойдет ему только на пользу перед грядущими выборами», — пишут немецкие журналисты.

Французская El País вторит немецким коллегам, отмечая, что полет Путина направлен на укрепление как внутрироссийского, так и мирового имиджа. По словам авторов статьи, глава российского государства также напомнил Западу о ядерной мощи РФ.

Издание напоминает, что новейший бомбардировщик Ту-160М способен пролететь 12 тысяч км без дозаправки и остановок. И способен нести на себе как 12 крылатых ракет, так и 12 ядерных боеголовок малой дальности.

Reuters же, в свою очередь, делает прогноз, что полет Путина на ракетоносце на Западе воспримут, как явное напоминание Москвы о своем огромном ядерном потенциале.

15-17 марта в России пройдут выборы президента страны. Владимир Путин идет на них как самовыдвиженец. Также за пост главы государства поборются Владислав Даванков (партия «Новые люди»), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).