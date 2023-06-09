Полис ОСАГО может стать необязательным при регистрации смены владельца автомобиля

Полис ОСАГО могут исключить из перечня документов, которые необходимы регистрации смены владельца автомобиля. Соответствующий законопроект внесли в Государственную Думу РФ.

Проект под номером 377569-8 появился в электронной базе парламента в пятницу, 9 июня. Его автором выступил глава комитета по транспорту Евгений Москвичев. Он обратил внимание на то, что покупка транспортного средства не налагает на его владельца обязанность использовать автомобиль и участвовать в дорожном движении.

«Зарегистрировав транспортное средство, он может длительное время не пользоваться им. Одновременно необходимо отметить, что ответственность за несоблюдение требований законодательства об обязательном страховании владельцев транспортных средств предусмотрена исключительно в случае выявления указанного нарушения при надзоре за дорожным движением», – отмечает автор в пояснительной записке.

Если данный законопроект будет принят, то закон вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.

ОСАГО – это полис страхования ответственности водителя, который убережёт вас от серьёзных финансовых потерь при наступлении ДТП. От оформления и покупки данного полиса нельзя отказаться. Штраф из-за его отсутствия составляет 800 рублей.

Следует отличать ОСАГО и каско. Каско – это добровольное страхование транспортного средства. Цена оформления этого документа значительно выше, однако страховка покрывает практически все виды ущерба.