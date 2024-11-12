NYT: кандидат Трампа на пост госсекретаря США Рубио окажет существенное давление на Киев

Сенатор от Флориды Марко Рубио, рассматриваемый в качестве кандидата на должность госсекретаря США, поддержит инициативы Дональда Трампа о том, чтобы оказать давление на Украину с целью достижения соглашения с Россией и избежания членства в НАТО, сообщило издание The New York Times (NYT), ссылаясь на свои источники.

По информации издания, Рубио недавно заявил, что конфликт на Украине зашел в тупик и «должен быть разрешен». В то же время в прошлом он не стеснялся в выражениях в адрес России.

Однако неясно, согласятся ли на переговоры президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин, если Трамп будет настаивать на этом.

Источники также упомянули, что избранный президент США «может в последний момент изменить свое решение» относительно кандидатуры Рубио.

Недавно газета The Washington Post (WP) сообщала о том, что Трамп уже определился с выбором в пользу Рубио на пост госсекретаря. В настоящее время эту должность занимает Энтони Блинкен, назначенный действующим президентом Джо Байденом.

Ранее сообщалось, что Трамп намерен назначить Майка Уолтца на должность советника по национальной безопасности. Уолтц известен своей критикой НАТО за недостаточные военные расходы и сомнениями относительно необходимости военной помощи Украине.