Глава государства Владимир Путин заявил, что стамбульские договоренности между Москвой и Киевом «остаются на столе» и могут послужить основой для продолжения переговоров. По словам политического аналитика Павла Шипилина, англосаксы заинтересованы в продолжении военных действий в Незалежной. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он уточнил, что ключевыми авторами данной истории являются американцы. Англосаксонский Запад заинтересован в продолжении военных действий, в ослаблении России. Тем не менее у Зеленского и его окружения ведется собственная игра: на военных действиях они неплохо зарабатывают и не готовы отказаться от таких барышей, от воровства.

По мнению эксперта, Москва регулярно напоминает собственную позицию относительно переговоров. Однако приходится постоянно напоминать об этом, президент РФ обращается к здравомыслящим силам. Так, венгерский лидер Виктор Орбан пытался уговорить властей киевского режима на переговоры, однако у него ничего не вышло, потому что в этом отношении главное действующее лицо – Вашингтон, который за спиной Зеленского говорит ему, какие фразы о переговорах произносить.