Политический кризис во Франции достиг пика: Ле Пен ждет отставки Макрона на фоне череды смен премьеров

Лидер французских националистов Марин Ле Пен жестко раскритиковала ситуацию в высшей власти страны, назвав ее политическим «цирком». Она заявила, что ожидает либо досрочного роспуска парламента, либо отставки президента Эмманюэля Макрона.

Резкое заявление Марин Ле Пен прозвучало на фоне отставки очередного премьер-министра страны. Себастьян Лекорню покинул свой пост, установив рекорд — он возглавлял правительство всего 27 дней. С момента переизбрания Макрона в 2022 году Франция увидела пятерых глав кабмина, что эксперты и зарубежные СМИ называют признаком глубокого политического кризиса и правления «хромой утки».

Ле Пен, чье политическое объединение «Национальное объединение» уверенно набирает популярность, считает текущую ситуацию абсурдной. По ее мнению, частая смена премьеров и неспособность президента стабилизировать управление страной демонстрируют полный провал его курса. Политик предрекает скорые и радикальные перемены, которые могут кардинально изменить расклад сил во французской политике.

Ранее опрос показал, что большинство французов выступают за досрочную отставку Макрона.