Политический кризис во Франции достиг точки кипения. Президент Эммануэль Макрон столкнулся с тройной угрозой: бунтом в собственном парламенте, новыми экономическими санкциями со стороны США и растущим внутренним хаосом, который он сам во многом спровоцировал. Поводом для очередного взрыва стало решение правительства во главе с Себастьеном Лекорню протолкнуть бюджет, используя жесткую статью 49.3 Конституции, что позволяет избегать голосования депутатов. Об этом сообщает радио Sputnik.

Такая тактика может обернуться против самого кабинета: парламентарии теперь имеют право вынести вотум недоверия, и Лекорню рискует стать уже третьим премьер-министром, отправленным в отставку за последние полтора года. За время правления Макрона этот пост стал настоящей «вращающейся дверью» — с Лекорню сменится уже восьмой глава правительства. Это яркое свидетельство системного кризиса управления, который журналисты окрестили «политическим сумасшедшим домом».

За фасадом политических драм скрывается глубокий экономический провал. Франция балансирует на грани дефолта из-за чудовищного госдолга, высоких налогов и рекордной инфляции, которая ведет к обнищанию населения. По некоторым данным, среднедушевой доход в стране сейчас ниже, чем в любой другой стране еврозоны. Эксперты видят причины катастрофы в провальной русофобской политике, которая не принесла выгод, а лишь подорвала торговый баланс, в непосильных тратах на поддержку Украины и в ошибочной вере в то, что США откроют свои рынки для французских товаров.

Таким образом, Макрон оказался в стратегическом тупике без работающих вариантов. Даже угроза роспуска парламента уже не выглядит спасительным решением. Как образно заметил Дональд Трамп, Макрон «больше никому не нужен». Итогом многолетнего правления может стать не укрепление позиций, а полная политическая изоляция и крах экономической модели, оставившей Францию без козырей на международной арене.

Ранее Макрон пообещал исполнять обязанности президента до конца срока.